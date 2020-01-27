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Крымчане - лучшие на Первенстве России по тяжелой атлетике
фото: пресс-служба министерства спорта РК

Крымчане — лучшие на Первенстве России по тяжелой атлетике

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 18:41 27.01.2020

Крымчане стали лучшими на Первенстве России по тяжелой атлетике, которое состоялось в городе Старый Оскол Белгородской области.

Сборную команду Республики Крым представляли 7 атлетов из спортивной школы №1 и Крымского среднего профессионального училища (техникума) олимпийского резерва, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК. 

  • Геворг Серобян в весовой категории до 73 килограммов стал лучшим. Мастер спорта установил рекорды России в рывке (140 кг), в толчке (165 кг.) и сумме (305 кг.). Воспитанник Михаила Заргаряна и Олега Моренца в очередной раз доказал, что является самым перспективным атлетом страны.
  • Михаил Ветчинкин в весовой категории свыше 109 килограммов также стал лучшим. Крымчанин установил рекорды России в рывке (165 кг.) и сумме (350 кг.). Воспитанник Назима Канатаева и Владимира Тышкевича выполнил норматив мастера спорта.
  • Алан Куршев в весовой категории до 67 килограммов выиграл «бронзу». Такого же успеха достиг и Анатолий Дубицкий (до 61 килограмма, толчок).
  • Артур Мирзоев впервые выполнил норматив мастера спорта.

 

Крымчане - лучшие на Первенстве России по тяжелой атлетике

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