Крымчане — лучшие на Первенстве России по тяжелой атлетике

Крымчане стали лучшими на Первенстве России по тяжелой атлетике, которое состоялось в городе Старый Оскол Белгородской области.

Сборную команду Республики Крым представляли 7 атлетов из спортивной школы №1 и Крымского среднего профессионального училища (техникума) олимпийского резерва, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.