Крымчане — лучшие на Первенстве России по тяжелой атлетике

Крымчане стали лучшими на Первенстве России по тяжелой атлетике, которое состоялось в городе Старый Оскол Белгородской области.
Сборную команду Республики Крым представляли 7 атлетов из спортивной школы №1 и Крымского среднего профессионального училища (техникума) олимпийского резерва, — сообщили в пресс-службе Министерства спорта РК.
- Геворг Серобян в весовой категории до 73 килограммов стал лучшим. Мастер спорта установил рекорды России в рывке (140 кг), в толчке (165 кг.) и сумме (305 кг.). Воспитанник Михаила Заргаряна и Олега Моренца в очередной раз доказал, что является самым перспективным атлетом страны.
- Михаил Ветчинкин в весовой категории свыше 109 килограммов также стал лучшим. Крымчанин установил рекорды России в рывке (165 кг.) и сумме (350 кг.). Воспитанник Назима Канатаева и Владимира Тышкевича выполнил норматив мастера спорта.
- Алан Куршев в весовой категории до 67 килограммов выиграл «бронзу». Такого же успеха достиг и Анатолий Дубицкий (до 61 килограмма, толчок).
- Артур Мирзоев впервые выполнил норматив мастера спорта.