Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Крымчане могут быть госслужащими при наличии гражданства Украины. Путин сказал

crimeapress_news



реклама в крыму
На Украине осложнили жизнь согражданам, что едут в Россию. Теперь только по загранпаспорту
Фото: Reuters

Крымчане могут быть госслужащими при наличии гражданства Украины. Путин сказал

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:36 11.06.2021

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве крымчан на замещение государственных и муниципальных должностей даже в том случае, если они по независящим от них причинам не смогли выйти из гражданства Украины. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Действующей редакцией российской конституции установлен запрет на наличие иностранного гражданства или вида на жительства за рубежом для ряда должностей. Между тем для жителей Крыма и Севастополя существуют сложности с оформлением отказа от украинского гражданства. Если такие лица, согласно закону, подали заявление в МВД о нежелании состоять в гражданстве Украины и не имеют гражданства другого иностранного государства, то они признаются гражданами без иностранного гражданства и будут вправе замещать государственные и муниципальные должности, которые может занимать гражданин России, не имеющий иностранного гражданства. Документ уточняет, что лица, получившие российское гражданство до 18 марта 2014 года, должны подтвердить факт постоянного проживания на территории Крыма или Севастополя на день принятия этих территорий в состав РФ, — сообщает ТАСС.

Также документом предусмотрено право россиян, которые на тот момент были несовершеннолетними детьми крымчан, в том числе усыновленными или удочеренными, и находились за пределами Крыма и Севастополя на день принятия в состав РФ, по достижении 18 лет подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве.

Крымчане могут быть госслужащими при наличии гражданства Украины. Путин сказал

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.