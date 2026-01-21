Прямо сейчас:
Новости Республики
Крымчане могут найти ближайший пункт приема новогодних елок на карте Авито
фото: stocksnap.io

Крымчане могут найти ближайший пункт приема новогодних елок на карте Авито

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:38 21.01.2026

На технологической платформе Авито заработал раздел, позволяющий пользователям находить пункты бесплатной утилизации новогодних елок для переработки. Карта доступна с 15 января и размещена в разделе #яПомогаю.

На карте представлено уже 1086 пунктов в 103 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и другие, а также в Республике Крым. Данные об адресах собраны у партнеров и из открытых источников, а список точек регулярно актуализируется с помощью искусственного интеллекта. Раздел будет доступен до конца января.

На переработку можно сдать живые ели, сосны и пихты. В этом году на карте мы собрали не только пункты приема от наших партнеров, но и с помощью искусственного интеллекта мы находим и добавляем актуальные адреса из открытых источников. Так точек стало почти вдвое больше, чем в прошлом году — чтобы каждому было проще найти ближайший пункт рядом с домом, — рассказал руководитель продукта по ESG Авито Василий Лексин.

Авито продолжает развивать раздел #яПомогаю, на котором пользователи могут узнать о социальных и экологических проектах компании. Здесь можно найти информацию о том, как помочь фондам и волонтерским организациям, о передаче ненужных вещей на благотворительность, а также узнать о возможности сдачи вторсырья на Карте раздельного сбора, которая реализуется совместно с Российским экологическим оператором.

В январе 2025 года на Карте было представлено более 580 пунктов приема новогодних елок, ежедневно на нее заходили в среднем порядка 3 тыс. человек.

