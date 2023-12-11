Крымчане могут обратиться к Президенту России на «Прямую линию»

В этом году «Прямая линия» Президента РФ Владимира Путина пройдет 14 декабря. Она будет объединена с большой пресс-конференцией. Прием сообщений от граждан ведется с 1 декабря. Каждый россиянин может обратиться к Главе государства, позвонив на «горячую линию», отправив смс на короткий номер или через сайт moskva-putinu.ru.

Например, на прошлых «Прямых линиях» жители Крыма задавали вопросы о газификации, здравоохранении, ценообразовании, дорогах. Также благодарили Путина за строительство важного инфраструктурного объекта – Крымского моста.

О том, что формат «Прямой линии» испытан временем, является актуальным и современным способом коммуникации граждан с лидером страны, заявил крымский политолог Денис Батурин. По его словам, это позволяет президенту России заявить о позиции по основным вопросам, которые стоят перед государством, и получить обратную реакцию от жителей.

Вопросы, которые собираются при подготовке к «Прямой линии» – это огромный социологический материал для изучения ситуации, методов работы власти на местах. Они демонстрируют настроения общества и его потребности, раскрывают то, как люди чувствуют себя в настоящее время в нашей стране и показывают их реакцию на принимаемые решения, – подчеркнул Денис Батурин.

Перспективность совмещенного формата предстоящей «Прямой линии» отмечает и политолог Сергей Мельничук. По его словам, оба формата похожи по своей идее, хотя и затрагивают разный спектр вопросов.

Теперь процесс можно оптимизировать и привлечь больше внимания к озвучиваемым вопросам, при более активном участии журналистов. Особенно это будет актуальным для репортеров региональных СМИ, поскольку они смогут обратить внимание на обращения земляков, и тем самым ускорить решение проблем, с которыми обращаются к Президенту, – уточнил Сергей Мельничук.

Трансляция программы пройдет 14 декабря в 12:00 по московскому времени в эфире федеральных телеканалов и радиостанций, а также в официальных сообществах «Итоги года с Владимиром Путиным» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Присоединяйтесь к главному информационному событию года!

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