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чане могут принять участие в ежегодном форуме «Сильные идеи для нового времени»

Крымчане могут принять участие в ежегодном форуме «Сильные идеи для нового времени»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:18 23.01.2024

Сбор инициатив и проектов проходит до 31 января 2024 года.

Крымчане могут принять участие в ежегодном форуме «Сильные идеи для нового времени». Организаторами мероприятия выступают АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» совместно с Фондом «Росконгресс».

Главная цель — найти и реализовать сильные идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны, укрепление суверенитета и достижение стратегических целей России.

Форум объединяет лидеров решений в сфере экономики, технологического и социального развития, образования, развития городской среды, представителей государственных органов и неравнодушных граждан для совместного проектирования и внедрения общественно значимых проектов граждан с помощью предоставления им мер поддержки от заинтересованных партнёров, — напомнили организаторы.

Сбор инициатив и проектов проходит в формате краудсорсинга до 31 января 2024 года на сайте, по итогам которого будет проведена экспертная оценка и отбор лучших решений, которые будут представлены руководству страны.

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По информации пресс-службы АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

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