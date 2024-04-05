Жители Республики Крым от 14 лет могут подать заявки на сайте проекта.

Крымчане могут принять участие в новом сезоне всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Участники смогут пройти образовательные программы, получат уникальный шанс заключить рекламный контракт с топовыми партнерами или выиграть продюсирование своего блога и личного бренда, возможность отправиться в блог-тур по уникальным местам в России, а также заявить о себе на всю страну. Жители Крыма от 14 лет могут подать заявки на сайте проекта.

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях. Это первый бесплатный образовательный проект для блогеров в России. «ТопБЛОГ» уже объединил более 150 тысяч человек разных возрастов из всех регионов России и иностранных государств.

Крымчане активно участвуют во всероссийском проекте «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» с 2020 года. Участниками первых трех сезонов стали 2591 житель региона, 26 человек объявлены финалистами и пять – победителями конкурса для авторов полезного контента.

Я получила фундаментальные знания касательно площадок, разработала личный бренд, теперь мне не страшно выступать перед большой аудиторией и отстаивать свою идею, презентуя ее другим. За год появился мой самый важный и близкий сердцу проект – фотошкола и отдельное направление фотошкола для детей с ОВЗ. С командой мы не просто учим деток фотографировать, а видеть этот прекрасный мир. Быть финалистом «ТопБЛОГ» очень важно для меня и показывает, какой большой путь я прошла от простого фотографа до той, кем я являюсь сегодня, – отмечает финалист второго сезона проекта «ТопБЛОГ» из Республики Крым Татьяна Порцева.

В новом четвертом сезоне участников всероссийского проекта «ТопБЛОГ» ждет два уникальных трека: «Медиалаборатория» и «Спецноминации 2.0».

«Медиалаборатория» – трек, который поможет освоить ключевые знания и навыки, необходимые для тех, кто стремится к профессиональному развитию и достижению новых вершин в медиаиндустрии. Вместе с экспертами проекта блогеры пройдут образовательный блок, выполнят практические задания и разборы своих блогов, посетят полезные вебинары. Участники овладеют полным комплексом компетенций, необходимых для создания и продвижения контента в соцсетях.

Трек «Спецноминации 2.0» нацелен на поддержку талантливых блогеров, специализирующихся на разных тематиках. Каждую из 10 спецноминаций представляет крупная организация-партнер, которая будет продвигать лучших участников своего направления.

Новости о проекте «ТопБЛОГ» можно найти на официальном сайте, а также в социальных сетях проекта ВКонтакте и Телеграм-канале.

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» реализуется с 2020 года в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

По информации пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».