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Крымчане могут присоединиться к международной акции «Свеча памяти»

Крымчане могут присоединиться к международной акции «Свеча памяти»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и Россия 13:36 14.06.2023

Стартовала ежегодная международная акция «Свеча памяти», к которой могут присоединиться и крымчане.

Акция была организована в период пандемии, когда выйти на улицу, чтобы зажечь свою свечу, не представлялось возможным. С тех пор акция стала традицией — в этом году виртуальные свечи будут зажигать уже в четвертый раз.

Благотворительный фонд «Память поколений» выделит денежные средства, равные количеству зажженных свечей, и направит их на оказание специализированной медицинской помощи ветеранам.

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В прошлом году участники онлайн-акции «Свеча памяти» зажгли 479 тысяч виртуальных свечей и пожертвовали порядка 600 тысяч рублей на помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

Присоединиться к акции может любой желающий, зажечь свою свечу памяти можно на сайте Деньпамяти.рф до 22 июня.

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