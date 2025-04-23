Крымчане могут стать участникам в «Бессмертном полке России» онлайн

Для участия необходимо разместить фотографию и информацию о ветеране Великой Отечественной войны, труженике тыла или любом другом герое, сражавшемся за Родину.

Впервые в этом году у участников появилась возможность отреставрировать и колоризировать фотографию ветерана, а также поделиться информацией о нем в социальных сетях, – говорится в публикации.

Заявки на участие принимаются до 6 мая. Загрузить фото и информацию о Победителях можно на официальном сайте акции, а также через мини-приложения в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Онлайн-шествие состоится 9 мая в 12:00 на официальной платформе акции.

источник: РИА Новости Крым