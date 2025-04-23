Крымчане могут стать участникам в «Бессмертном полке России» онлайн

Жители полуострова могут присоединиться к Всероссийской акции «Бессмертный полк России» онлайн. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале правительства Крыма.
Для участия необходимо разместить фотографию и информацию о ветеране Великой Отечественной войны, труженике тыла или любом другом герое, сражавшемся за Родину.
Впервые в этом году у участников появилась возможность отреставрировать и колоризировать фотографию ветерана, а также поделиться информацией о нем в социальных сетях, – говорится в публикации.
Заявки на участие принимаются до 6 мая. Загрузить фото и информацию о Победителях можно на официальном сайте акции, а также через мини-приложения в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Онлайн-шествие состоится 9 мая в 12:00 на официальной платформе акции.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия