Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчане могут стать участникам в «Бессмертном полке России» онлайн
Новости Республики
Крымчане могут стать участникам в "Бессмертном полке России" онлайн
фото: © РИА Новости . Алексей Сухоруков

Крымчане могут стать участникам в «Бессмертном полке России» онлайн

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:41 23.04.2025

 Жители полуострова могут присоединиться к Всероссийской акции «Бессмертный полк России» онлайн. Об этом сообщается в официальном ТГ-канале правительства Крыма.

Для участия необходимо разместить фотографию и информацию о ветеране Великой Отечественной войны, труженике тыла или любом другом герое, сражавшемся за Родину.

Впервые в этом году у участников появилась возможность отреставрировать и колоризировать фотографию ветерана, а также поделиться информацией о нем в социальных сетях, – говорится в публикации.

Заявки на участие принимаются до 6 мая. Загрузить фото и информацию о Победителях можно на официальном сайте акции, а также через мини-приложения в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Узнайте больше:  23 апреля - Терентий Маревный. Насколько плодородным будет год?

Онлайн-шествие состоится 9 мая в 12:00 на официальной платформе акции.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Россия

Крым и Россия
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x