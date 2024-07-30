Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчане могут участвовать в проекте «Россия — страна возможностей» «Дизайн-марафон»
актуально в республике
чане могут участвовать в проекте «Россия — страна возможностей» «Дизайн-марафон»

Крымчане могут участвовать в проекте «Россия — страна возможностей» «Дизайн-марафон»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:25 30.07.2024

Крымчане смогут участвовать в проекте «Россия — страна возможностей» «Дизайн-марафон», который реализуется впервые и призван стать драйвером в формировании новой российской дизайн-культуры. «Дизайн-марафон» реализуется в рамках программы «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и разделен на два трека: просветительский онлайн-курс и профессиональный конкурс.

Стать слушателем просветительского онлайн-курса может любой житель Республики Крым в возрасте от 16 лет. Принять участие в профессиональном конкурсе могут крымчане в возрасте от 18 лет, которые имеют опыт в сфере дизайна по конкурсным направлениям. Регистрация доступна на сайте проекта на платформе «Россия – страна возможностей».

Просветительский онлайн-курс состоит из трех блоков: интерьер, стиль и графика. Изучив каждый из них, участник получит общий набор знаний по композиции, колористике, материалам и сможет самостоятельно создавать интерьерные решения квартиры или дома с учетом разных условий и особенностей помещения, собирать и поддерживать свой гардероб, ориентируясь в стилях одежды, а также верстать стильные презентации и иные графические продукты для личных и рабочих целей. Цель курса – дать его слушателям универсальные знания в сфере дизайна, которые можно применить здесь и сейчас.

Также слушателям просветительского онлайн-курса будут доступны лектории от профильных экспертов, мастер-классы в прямых эфирах, чек-листы, шаблоны и инструкции по дизайн-решениям. Активность участников этого трека будет оцениваться в баллах, исходя из количества просмотренных видеовыпусков и верно выполненных контрольных и творческих заданий по каждому направлению отдельно. Подсчет результатов будет осуществляться с помощью автоматизированной системы оценки.

Вошедшие в число финалистов получат доступ к образовательному курсу «Прокреатив» Мастерской управления «Сенеж» — интерактивное обучение лидерству в творческих профессиях. Лучшие творческие решения будут опубликованы в информационных каналах проекта. Победители получат бесплатный доступ к образовательному курсу уровня «Профи» по теме одного из модулей видеокурса.

Узнайте больше:  Верховный суд: как можно заставить собственника продать свою часть жилья﻿

В ходе профессионального конкурса участники смогут проявить свой творческий потенциал в решении реальных практических кейсов по преображению общественной среды. Конкурс пройдет в три этапа: «Марафон редизайна», «Марафон дизайн-кейсов» – два отборочных этапа, и третий, финальный: «Дизайн-интенсив».

Для участников профессионального трека будут организованы вводные вебинары от ведущих дизайнеров, которые познакомят конкурсантов со спецификой кейсовых заданий. Для оценки дизайн-решений будет сформирован экспертный совет, в который войдут профильные отраслевые специалисты.

Проект «Дизайн-марафон» продлится с конца июля по ноябрь и завершится очным трехдневным финалом конкурса для профессионалов в рамках форума «Дизайн для государства». Финальные работы участников будут представлены ведущим экспертам дизайн индустрии, а также первым лицам регионов, участвующим в форуме. Победители смогут реализовать свой кейс по редизайну элемента общественной среды, пройти стажировку в Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей», получить от организаторов проекта содействие в трудоустройстве в ведущие дизайн-агентства страны и рекламно-информационную поддержку.

Запуск проекта состоялся на территории арт-кластера «Таврида» в рамках Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Организатор проекта «Дизайн-марафон» – АНО «Россия – страна возможностей».

Больше информации и новостей о проекте можно найти на официальном сайте марафона, а также в социальной сети проекта ВКонтакте https://vk.com/design.marafon

По информации АНО «Россия – страна возможностей»

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Россия

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Россия
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.