Крымчане могут участвовать в проекте «Россия — страна возможностей» «Дизайн-марафон»

Проект «Дизайн-марафон» продлится с конца июля по ноябрь и завершится очным трехдневным финалом конкурса для профессионалов в рамках форума «Дизайн для государства». Финальные работы участников будут представлены ведущим экспертам дизайн индустрии, а также первым лицам регионов, участвующим в форуме. Победители смогут реализовать свой кейс по редизайну элемента общественной среды, пройти стажировку в Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей», получить от организаторов проекта содействие в трудоустройстве в ведущие дизайн-агентства страны и рекламно-информационную поддержку.

Запуск проекта состоялся на территории арт-кластера «Таврида» в рамках Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Организатор проекта «Дизайн-марафон» – АНО «Россия – страна возможностей».

Больше информации и новостей о проекте можно найти на официальном сайте марафона, а также в социальной сети проекта ВКонтакте https://vk.com/design.marafon

По информации АНО «Россия – страна возможностей»