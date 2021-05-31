Крымчане могут воспользоваться «Детским кешбэком» на ранее купленные путевки

Получат ли «Детский кешбэк» те, кто приобрел путевки в оздоровительные лагеря заранее, спрашивают многие крымчане. Официальный ответ: да, получат.

Программа компенсации путевок в детские лагеря стартовала 25 мая по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Компенсацию затрат смогут получить и те семьи, которые купили путевки в детские лагеря до этой даты, сообщил Вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска детского туристического кешбэка. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября, — сообщил Дмитрий Чернышенко.

Для этого семьям нужно будет подать заявку на портале «Госуслуги» с 15 июня, предъявив документы об оплате — обратный талон.

Размер компенсации по программе «Детский кешбэк» может составить до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Список лагерей размещен на портале мирпутешествий.рф в отдельном разделе — «Детские лагеря».

В Крыму детские оздоровительные лагеря смогут принять до 39 000 детей из Республики Крым и других субъектов РФ, с учетом 75% загрузки, — сообщили в пресс-службе правительства Крыма.

Отправить ребенка в детский лагерь по этой программе можно в течение всего лета.

Вопросы о компенсации стоимости путевок в детские лагеря России можно задать по телефону «горячей линии» +7-800-200-34-11 или в чате на сайте мирпутешествий.рф.

Материалы подготовлены Центром управления регионом РК.