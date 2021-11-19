Крымчане могут жаловаться… еще и «Алисе»

«Алису» научили передавать запросы крымчан в органы власти.

Центр экспертизы в сфере интернет-коммуникаций АНО «Диалог» разработал навык для сервиса Яндекса «Алиса». Он помогает отправлять голосовые обращения к органам исполнительной власти напрямую в федеральную систему обратной связи «Инцидент Менеджмент». Об этом сообщили в Центре управления регионом Республики Крым.

Мы видим потребность граждан в качественно новом диалоге с органами исполнительной власти без бумажных заявлений и личных обращений. За год система «Инцидент менеджмент» зафиксировала более 58 тысяч обращений крымчан в социальных сетях. Использование голосового помощника «Алиса» — еще один шаг к налаживанию коммуникации между властью и гражданами, — рассказала старший специалист по социальным коммуникациям Центра управления регионом Республики Крым Мария Симашина.

Запустить навык можно в веб-браузере «Яндекс», приложениях «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», а также в «Яндекс.Станции» — во всех приложениях и устройствах, куда интегрирована «Алиса». «Алиса» распознает голосовое обращение, переводит его в текстовый формат и направляет напрямую в «Инцидент Менеджмент». После авторизации в навыке и связывания аккаунтов пользователь получит ответ на электронную почту. Активирует новую опцию фраза «Алиса, запусти навык Инцидент Менеджмент».

Запуск навыка «Инцидент Менеджмент» в «Алисе» — это принципиально новый уровень развития обратной связи, который ранее не применялся нигде в мировой практике и не имеет аналогов, — отметил гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.