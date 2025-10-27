Крымчане на этой неделе будут работать шесть дней

Прямо сейчас:
фото: © Pixaby

27.10.2025

Крымчан, как и жителей остальной части России, ожидает длинная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября. Зато следующая будет короткой – трехдневной, в честь Дня Народного Единства. В соответствии с производственным календарем, суббота, 1 ноября, — сокращенный рабочий день.

Субботний выходной перенесут на 3 ноября. Благодаря этому за длинной неделей последуют три выходных – с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября.

День Народного Единства отмечается 4 ноября с 2005 года в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских захватчиков. В России этот день является выходным.

источник: РИА Новости Крым 
