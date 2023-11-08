Крымчане назвали наиболее уместные формы деловых обращений

Мужчины предпочитают, чтобы к ним обращались по имени и на «ты», женщины — также по имени, но на «вы». В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Наиболее уместным обращением в рабочей обстановке крымчане считают по имени, но на «вы» (37% опрошенных). По имени и на «ты» — на втором месте с 25% голосов респондентов. Обращение на «вы» и по имени-отчеству предпочтительнее для 24% горожан. Приставки «господин» и «госпожа» считает уместными лишь 1 человек из 100. Среди мужчин больше тех, кто назвал вполне допустимым на работе обращение на «ты» и по имени (30%). Женщинам больше нравится, когда их зовут по имени, но на «вы» (41%), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Среди молодежи до 24 лет больше всего тех, кто предпочитает общение на «ты» и по имени (35%). Респонденты от 25 до 34 лет хотят, чтобы к ним обращались также по имени, а вот сторонников «ты» и «вы» среди них уже поровну (36 и 35% соответственно). Форме общения по имени и на «вы» отдает предпочтение большинство горожан 35—44 лет (34%). Среди опрошенных старше 45 лет такое обращение также лидирует (32%), но и поклонников формы «на «вы» и по имени-отчеству» больше, чем среди тех, кто моложе (30%).

Чем выше уровень доходов жителей Крыма, тем чаще они предпочитают официальное обращение на «вы» и по имени-отчеству и реже — другие, более демократичные формы.

Среди представителей распространенных профессиональных групп обращение на «вы» и по имени-отчеству предпочитает большинство врачей (60%), воспитателей (58%) и учителей (56%). Диспетчерам, администраторам и маркетологам удобнее, когда к ним обращаются по имени, но на «вы». Сторонников демократичного стиля общения больше всего среди программистов (62%), специалистов по продажам (46%), клиентских менеджеров и дизайнеров (по 45%).

Время проведения: 13 октября — 7 ноября 2023 года