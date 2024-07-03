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чане назвали отрасли считают перспективными для карьеры
иллюстрация: pikist.com

Крымчане назвали отрасли считают перспективными для карьеры

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:42 03.07.2024

В открытом опросе сервиса Superjob.ru приняли участие представители экономически активного населения.

38% крымчан уверены, что карьерные перспективы сегодня выше, в первую очередь, у тех, кто занят в области информационных технологий. Примечательно, что чаще об этом говорят женщины, чем мужчины (42% против 33%), хотя по статистике в IT работает больше представителей сильного пола. Второе место поделили нефтегазовая и строительная отрасли — по 16% голосов граждан. Перспективными для роста в должности и уровне дохода горожане считают торговлю (14%), медицину и тяжелую промышленность (по 13%), финансовую сферу (9%), — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Женщины чаще считают перспективными для карьерного роста не только IT, но и торговлю, медицину, сферы услуг и маркетинга, а мужчины — нефтегазовую отрасль, строительство, финансы и военную службу.

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Среди других отраслей, где можно добиться успехов на карьерном поприще, опрошенные называли робототехнику, авиацию, психологию, блогинг, закупки, e-commerce и проч.

Время проведения: 1—25 июня 2024 года

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