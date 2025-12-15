Крымчане назвали самые желанные презенты на Новый год

Прямо сейчас:
фото: stocksnap.io

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:13 15.12.2025

Самый желанный подарок на Новый год для каждого пятого жителя Крыма — путевка на отдых. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

Каждый пятый житель Крыма мечтает в качестве подарка на Новый год получить туристическую путевку. Еще 17% хотели бы получить деньги.

Каждый десятый рассказал, что самым желанным подарком для него станет смартфон, планшет или ноутбук. 9% предпочли бы получить сертификат на образовательные курсы. 4% мечтают о новой бытовой технике, по 3% — о наборе косметики, спортинвентаре или подарочном сертификате, еще столько же хотели бы получить в подарок книгу. По 2% опрошенных рассказали, что их бы порадовали бы ювелирные украшения, билеты в театр, инструменты для ремонта, товары для здоровья или предметы интерьера. Одежду и обувь, алкоголь и компьютерные игры хотели бы получить в подарок по 1% жителей Крыма.

Женщины чаще мужчин мечтают о путешествиях (22% против 18% соответственно), косметике (6% против 0%), подарочных сертификатах (5% против 0%) и книгах (5% против 1%). Мужчины, в свою очередь, чаще хотели бы получить в подарок деньги (24% против 10% среди женщин), смартфоны (13% против 6%), товары для спорта (5% против 0%) и инструменты для ремонта и строительства (4% против 0%).

У опрошенных до 35 лет на первом месте среди желанных подарков — деньги (21%). Гаджеты (10%), сертификаты на курсы (13%), а также косметику (7%) они также называли чаще тех, кто старше. А вот жители Крыма от 45 лет чаще мечтают о путешествиях (27%).

Больше всего мечтающих получить в подарок на Новый год туристическую путевку — среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц (35%).

Время проведения: 21—27 ноября 2024 года

