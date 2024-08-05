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иллюстрация: pikist.com

Крымчане назвали самых недооцененных специалистов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:46 05.08.2024

Крымчане видят явное несоответствие объемов работы и ответственности размеру зарплаты — у педагогов, медработников, рабочих строек и производств. В открытом опросе сервиса  SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Чаще всего в качестве самых недооцененных специалистов крымчане называли учителей и воспитателей (18%), врачей и медсестер (14%). По мнению каждого десятого, неоправданно мало платят квалифицированным рабочим. Нужно отметить, что подобное мнение во многом — следствие стереотипов. Зарплаты рабочих сейчас растут быстрыми темпами на фоне кадрового дефицита в строительстве и производстве. Каждый одиннадцатый назвал недооцененным труд инженеров, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

8% опрошенных считают слишком низкими зарплаты дворников и уборщиков. 4% — продавцов. Еще 4% говорят о чрезвычайно малых заработках всех бюджетников. По 2% опрошенных назвали слишком низкой зарплату бухгалтеров и юристов.

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Рассуждая об уровне доходов, мужчины чаще называли недооцененным труд рабочих и ИТР, женщины — учителей и врачей.

Время проведения: 28 июля — 1 августа 2024 года

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