Крымчане осудили политику YouTube в отношении России

После блокировки в России корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ), оружием в информационной войне стал один из крупнейших видеохостингов — YouTube. Теперь вместо развлекательного и образовательного контента здесь размещают и продвигают фейки и деструктивные материалы, направленные на дестабилизацию внутри России и манипуляцию сознанием граждан страны. В отношении YouTube в РФ составлено более 22 протоколов, наложено более 50 млн. рублей штрафа. При этом сервис оплачивает не все из них, а противоправный контент с платформы не удаляется.

Будет ли заблокирован YouTube в Крыму и где развивать свой контент дальше — рассказали крымские эксперты.

Сергей Веселовский, политический обозреватель:

Недавно руководство нашей страны приняло решение о блокировке Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ — ред.). Подавляющее большинство соотечественников приняли это вполне нормально и адекватно. То же самое, скорее всего, случится и с Google, и с YouTube. Хотя я только сегодня порадовался, что у меня на моем канале 20 тысяч подписчиков. Но, тем не менее, я понимаю, что необходимо готовить запасные аэродромы: и Rutube и ЯндексДзен, и другие видео платформы. Мы приспособимся ко всему. Информационная война – такая же серьезная, как и война обычная. С трудом, с проблемами, ломая копья, тем не менее, мы справимся, мы победим.

Анастасия Гридчина, председатель Украинской общины Крыма:

Сегодня, без сомнений, на наших граждан обрушилась информационная война, в ход идут и фейки, и искажение правдивой информации. Но я убеждена, что мы, россияне, сможет выстоять. Главное — следовать некоторым рекомендациям, среди которых сохранение более взвешенной, зрелой позиции. Каждому из нас необходимо быть более рассудительным и сохранять критическое мышление. Нельзя верить всему, о чем читаете в цифровом пространстве. Даже многие видео – фейки. Например, видеообращения Владимира Зеленского, который утверждает, что находится в Киеве, хотя, по сути, это синтетические видео, где возможно создать любой сюжет и на любом фоне. Помните, друзья: правда и истина на нашей стороне.

СПРАВКА: Лига безопасного интернета зафиксировала более 3,4 млн. недостоверных сообщений в сети по теме спецоперации на Украине. Роскомнадзор удалил более 45 тысяч фейков. Заблокировано более 8 700 интернет-ресурсов.

Фото экспертов — со страниц ВК.

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