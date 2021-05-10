Крымчане, отдыхать не устали? Завтра начинается… трехдневная рабочая неделя

Сегодня – очередной выходной, а завтра стартует рабочая неделя. В крыму длиться она будет всего три дня. Работать крымчане (по крайней мере, многие) будут со вторника по четверг включительно (с 11 по 13 мая).

Почему так? Пятница, 14 мая, ранее была объявлена указом Главы РК Сергея Аксёнова нерабочим днем в связи с празднованием Ораза-байрама.

Указ

Ораза-байрам (Ураза-байрам) — один из 2 главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. 14 мая в этом году официально является нерабочим днём не только в Крыму, но и в Адыгее, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Татарстане и Чеченской республике.