Крымчане отмечают улучшение уровня доступности финансовых услуг на территории региона

36% крымчан отметили улучшение уровня доступности финансовых услуг на территории региона по итогам опроса, который проходил по всем округам ЮФО и СКФО с 16 июля по 10 сентября. В целом положительно оценивают финансовую доступность 70% респондентов. В анкетировании приняли участие 7 325 человек, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Предлагалось ответить на вопросы о достаточности финансовых сервисов, возможностях открыть вклад или взять кредит на территории своего населенного пункта, дистанционно оплатить те или иные услуги, осуществить безналичный перевод на карту. Также респондентам предлагалось оценить качество проводного и мобильного интернета и отметить востребованность определенных финансовых продуктов или услуг.

Опрос показал, что в республике необходимо активизировать расширение точек финансовой доступности в сельской местности и улучшить качество Интернета, а также увеличить долю торговых точек, принимающих к оплате банковские карты, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением по Республике Крым Банка России Ирину Яблучанскую. – На территории нашего региона работа по повышению уровня финансовой доступности и увеличению доли безналичных платежей проводится системно и с неизменными темпами роста, однако нам есть, над чем работать.

По результатам опроса 76,1% горожан и 63,7% сельских жителей Республики Крым оценивают уровень доступности финансовых услуг в месте своего проживания как хороший. Однако порядка 13% сельского населения по-прежнему испытывают трудности при получении финансовых услуг. В числе основных причин респонденты отмечали отсутствие банкоматов, платежных и электронных терминалов, отсутствие банковских офисов.

Более 20% жителей городов и сел региона обозначили потребность в получении дополнительной информации о финансовых продуктах и услугах: кредитах, вкладах, дистанционном банковском обслуживании. Интересна будет крымчанам и информация о возможностях получения кэшбэка, финансовых инновациях, платежах по QR-коду и проекте CashOut.