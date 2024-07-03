Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | Крымчане отправили на новые позиции на передовой фронта сотню матрасов
актуально в республике
чане отправили на новые позиции на передовой фронта сотню матрасов

Крымчане отправили на новые позиции на передовой фронта сотню матрасов

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 12:59 03.07.2024

100 ортопедических матрасов в двух «Уралах» отправились на новые позиции крымских бойцов на Херсонском направлении СВО. Помощь передал МДЦ «Артек» в рамках проекта «Народный фронт. Все для победы!» Срочное разбитие нового фронтового лагеря по боевой задаче оставило ребят без места для сна. Нужную помощь удалось найти за считанные дни — уже сегодня МДЦ «Артек» и Народный фронт передали и погрузили прямо в военное авто помощь от чистого сердца для здорового сна. Уже сегодняшняя ночь пройдет с пользой для спины и восстановления.

Спасибо гражданским, спасибо Крым — это наша возможность обустроить позиции. Очень благодарны, мы не подведем!, — поделился крымский боец с позывным «Батя».

Крымчане отправили на новые позиции на передовой фронта сотню матрасов

Всего за последний месяц крымским бойцам и в военные госпитали передали 310 матрасов, обеспечив здоровый сон бойцов на нескольких позициях.

Узнайте больше:  Бойцы с передовой благодарят детей из Крыма за письма на фронт

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.