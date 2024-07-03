Крымчане отправили на новые позиции на передовой фронта сотню матрасов

100 ортопедических матрасов в двух «Уралах» отправились на новые позиции крымских бойцов на Херсонском направлении СВО. Помощь передал МДЦ «Артек» в рамках проекта «Народный фронт. Все для победы!» Срочное разбитие нового фронтового лагеря по боевой задаче оставило ребят без места для сна. Нужную помощь удалось найти за считанные дни — уже сегодня МДЦ «Артек» и Народный фронт передали и погрузили прямо в военное авто помощь от чистого сердца для здорового сна. Уже сегодняшняя ночь пройдет с пользой для спины и восстановления.

Спасибо гражданским, спасибо Крым — это наша возможность обустроить позиции. Очень благодарны, мы не подведем!, — поделился крымский боец с позывным «Батя».

Всего за последний месяц крымским бойцам и в военные госпитали передали 310 матрасов, обеспечив здоровый сон бойцов на нескольких позициях.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 8