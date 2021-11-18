Крымчане, переболевшие COVID-19, могут пройти медицинскую реабилитацию

Переболели короновирусом? Но состояние «не очень». Ест такие симптомы: дыхательная недостаточность, сердечно-сосудистая патология, хроническая усталость и психологические расстройства… COVID-19 редко проходит бесследно. И это 100% повод для обращения в поликлинику с целью назначения реабилитационных мероприятий. Об этом рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации минздрава РК Анна Дворниченко.

По ее словам, на базе ГАУЗ РК «Республиканская больница восстановительного лечения «Черные воды» с 1 сентября этого года успешно функционирует отделение медицинской реабилитации для пациентов, переболевших COVID –19, рассчитанное на 30 коек.

Курс реабилитационных мероприятий рассчитан на 14 дней. Согласно новой модели оказания медицинской помощи в части реабилитации, действующей с 1 января текущего года, при поступлении в профильное отделение каждого нового пациента в тот же день проходит заседание специальной мультидисциплинарной комиссии медиков. Оценив состояние человека и его реабилитационный потенциал, терапевт, психолог, инстуктор по лечебной физкультуре и другие специалисты составляют индивидуальную программу реабилитации. Помимо поддерживающей медикаментозной терапии в нее входят лечебная физкультура, дыхательная гимнастика и определенный перечень физиотерапевтических процедур, — рассказала специалист по медицинской реабилитации.

Как отметила Анна Дворниченко, поздняя обращаемость в поликлиническое звено для проведения углубленной диспансеризации и несвоевременное назначение в случае необходимости курса медицинской реабилитации может привести к непоправимым последствиям. В свою очередь, высокий профессионализм врачей-реабилитологов Республиканской больницы восстановительного лечения «Черные воды» и уникальные природные условия местности, где расположена данная медицинская организация, поспособствуют успешному восстановлению здоровья.

Главный медицинский реабилитолог Крыма призывает крымчан отнестись с максимальной серьезностью к возможным последствиям от перенесенного COVID-19.