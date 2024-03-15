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чане передали бойцам в зону СВО партию народных «камикадзе»

Крымчане передали бойцам в зону СВО партию народных «камикадзе»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:11 15.03.2024

20 боевых дронов, собранных жителями Крыма в домашних условиях, Народный фронт передал бойцам из крымского спецназа в зоне СВО. Бойцы высоко оценили качество и скорость дронов, пообещав, что они точно поразят вражескую технику.

Самодельный дрон за 35-40 тысяч может поразить многомиллионную технику врага, тот же «Абрамс». 20 дронов – это потенциально минус 20 вражеской техники. Птички настроены и летают на сумасшедшей скорости», – делится крымский боец с позывным «Ной».

Крымчане передали бойцам в зону СВО партию народных «камикадзе» Крымчане передали бойцам в зону СВО партию народных «камикадзе»

Два десятках боевых дронов, собранных гаражной мастерской Симферополя уже готовы поразить вражеские цели на передовой Запорожского направления СВО под чутким взором крымских спецназовцев в 3-д очках.

Собираются народные «молнии» народным полком как конструктор: корпус, пару плат, 5 часов крутим и паяем, на позициях добавляем батарейку, лопасти, заряд и небесный самурай готов стать камикадзе. Детали в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!» заказал коллектив Управления Федерального казначейства по Крыму, а сборку сделал инженер на пенсии из движения «Ковчег Ноемы».

Вместе с передачей дронами мы показали ребятам и послание от народного мастера, который сделал эту технику. Бойцы искренне благодарят таких неравнодушных людей, которые своими руками создают нужнейшую помощь. Наши народные полки делают дроны, сбросы для дронов и защиту для наших авто от дронов. Невероятные люди!, — рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Бойцы обещают прислушаться к посланию народного мастера: «Мы сделаем всё, чтобы каждый дрон нашел свою цель!».

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источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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