Крымчане передали помощь бойцам на Донецкое направление
Крымчане передали помощь бойцам на Донецкое направление
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:19 28.08.2025

Партия гуманитарной помощь отправились крымским бойцам на донецкое направление. Собрать самое нужно по просьбам бойцов помогли крымские организации, Высшие учебные заведения и даже школьники в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

Наш земляк сейчас на Донецком направлении, передает сердечный привет Крыму и всем жителям нашего полуострова!

Сам крымчанин, сейчас работаю на Донецком направлении. Привет всем нашим землякам, крымчанам, кто принимал участие в сборе. Крым и Донбасс всегда вместе, — отметил наш боец Алексей.

Здесь и плащ-накидки от центра спортивной медицины, вода от техникума гидромелиорации, маскировочные сети от крымских школьников и продуктовые наборы с партиец тактических аптечек.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

