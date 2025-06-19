Крымчане передали военным медикам авто для эвакуации раненных

Восемнадцатый автомобиль с баланса федеральных ведомств в Крыму отправится крымским бойцам на херсонское направление. Поддержать наших бойцов вместе с Народным фронтом решил коллектив федерального предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» , передав военным медикам авто для эвакуации.

Все группы эвакуации, которым мы помогаем, всегда говорят про важность авто при спасении бойцов. Поэтому, конечно, все подходящие машины от наших федеральных ведомств по решению военного командования чаще всегда сразу передаются для военных медиков. Сегодня ребята сами смогли вырваться на передачу, от всего нашего Крыма хочется сказать спасибо за спасение жизней. Вы — настоящие герои, — цитирует пресс-служба руководителя Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

Бойцы положительно оценили состояние машины и подходящие характеристики для использования в миссия эвакуации. Боец с позывным «Скутер» отметил, что уже в ближайшее время она приступит к задачам по спасению жизней.

Такие передачи авто с баланса предприятий стали возможны благодаря решению Правительства Российской Федерации, авто сначала передают в НФ, а затем на фронт. Каждое авто осматривается представителями Народного фронта и бойцами, готовится к передаче и проходит тест-поездки.

В ближайшие месяцы будут переданы еще несколько авто крымским бойцам.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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