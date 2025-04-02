Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчане передают на позиции крымских бойцов на фронт иконы
Новости Республики
Крымчане передают на позиции крымских бойцов на фронт иконы
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Крымчане передают на позиции крымских бойцов на фронт иконы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:30 02.04.2025

Неравнодушные крымчане передали в Народный фронт свои домашние коллекции освященных икон для бойцов. Их было так много, что удалось сделать уголки веры на позициях и в блиндажах сразу у нескольких подразделений крымских бойцов на фронте. Все их волонтеры привезли вместе с оборудованием для защиты от дронов.

На самом деле люди действительно приносят свои коллекции и просят передавать прямо в руки нашим бойцам. Это такое трогательное и одновременное духовно воодушевляющее явление, чувства от которого сложно передать. И наши ребята с большим уважением и любовью принимают такую поддержку, — цитирует пресс-служба руководителя Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

Бойцы делятся, что на фронте вера особенно важна и от всей души благодарят крымчан. А жители полуострова отдают свои домашние реликвии, которые защищали их дом и семью для наших героев!

Бог с нами и мы всегда об этом помним! Огромное спасибо людям из Крыма, которые делятся частичкой своей веры и надежды с нами. Мы вас не подведем, — отмечает крымский боец с позывным «Девятый».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

голоса
Оцените материал
Узнайте больше:  Внимание! Для иностранных граждан и лиц без гражданства правила приема в школы изменены
Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым и Донбасс

Крым и Донбасс
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x