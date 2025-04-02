Крымчане передают на позиции крымских бойцов на фронт иконы

Неравнодушные крымчане передали в Народный фронт свои домашние коллекции освященных икон для бойцов. Их было так много, что удалось сделать уголки веры на позициях и в блиндажах сразу у нескольких подразделений крымских бойцов на фронте. Все их волонтеры привезли вместе с оборудованием для защиты от дронов.

На самом деле люди действительно приносят свои коллекции и просят передавать прямо в руки нашим бойцам. Это такое трогательное и одновременное духовно воодушевляющее явление, чувства от которого сложно передать. И наши ребята с большим уважением и любовью принимают такую поддержку, — цитирует пресс-служба руководителя Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

Бойцы делятся, что на фронте вера особенно важна и от всей души благодарят крымчан. А жители полуострова отдают свои домашние реликвии, которые защищали их дом и семью для наших героев!

Бог с нами и мы всегда об этом помним! Огромное спасибо людям из Крыма, которые делятся частичкой своей веры и надежды с нами. Мы вас не подведем, — отмечает крымский боец с позывным «Девятый».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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