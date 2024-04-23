Крымчане – победители финала IV Всероссийского Фестиваля чемпионов ГТО

Команда Республики Крым стала победителем финала IV Всероссийского Фестиваля чемпионов ГТО «Игры ГТО» в Сочи.

Соревнования проходили на территории спортивного центра ФГБУ «Юг Спорт» с 19 по 21 апреля. Команды из 38 регионов страны боролись за попадание в финал, участвуя в 5 видах гонок: беговая эстафета (4 по 400), силовая эстафета, парная гонка, эстафета «челночный бег» и «Гонка ГТО классика».

В финале Гонки Чемпионов крымчане заняли 1-е место. В общекомандном зачете «Игры ГТО» – 3-е место. Первое место в личном зачете у двух крымских спортсменов – Елены Южаковой и Эдема Аметова, которые победили в соревнованиях «Иду на рекорд», установив рекорды «Игр ГТО» в прессе и рывке гири соответственно.

В составе команды – 7 человек, в том числе 6 спортсменов: Анастасия Казакова, Эдем Аметов, Наталья Ёжкина, Тогрул Казымов, Елена Южакова, Аскар Аскаров, а также представитель команды – Лариса Гребинчик, — рассказали в минспорта Крыма.

По итогам 5 гонок команда Крыма с третьего места вошла в число финалистов. В финальной гонке участники стартовали по правилу гандикапа. Отставание от лидера составляло 1 минуту 9 секунд. Наша команда уже на первом этапе сократила отставание до минимума, к четвёртому этапу крымчане уже подошли лидерами гонки. И удержали лидерство, что обеспечило победу.

Фото: минспорт РК.