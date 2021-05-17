Крымчане — победители Всероссийского фестиваля патриотического рэпа

Финал Всероссийского фестиваля патриотического рэпа по Южному федеральному округу прошёл на базе Краснодарского государственного института культуры.
Первого места с конкурсной работой «Крым» удостоена команда YOFU (Кирилл Баженин), ROSSLOVE (Ростислав Степаненко), SherbaK (Никита Щербак), Tanemas (Акмал Кахаров) и Елизавета Куклишина. Также второе место занял Rai (Радченко Артемий), представив работу «Мой Крым», — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.
Исполнители награждены специальными призами жюри в номинациях «За самое яркое выступление», «За творческий подход и оригинальность», «За высокий уровень сценической культуры», «Самый яркий исполнитель».
фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым
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