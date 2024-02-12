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чане подали 298 заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

Крымчане подали 298 заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:32 12.02.2024

А еще 80 брендов на конкурсе «Знай наших» – тоже из Крыма.

Крымчане подали 298 заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и 80 брендов на конкурс «Знай наших». Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Крым Ирина Кивико.

В 2024 году крымчане подали в два раза больше идей на форум «Сильные идеи для нового времени» по сравнению с прошлым годом. Наибольшее число предложений в номинациях «Качество жизни населения», «Развитие экономики и предпринимательства» и «Пространство для жизни». Дерзайте и достигайте самых высоких вершин, – рассказала вице-премьер.

Всего на форум «Сильные идеи для нового времени» подано больше 30 000 заявок. Эксперты выберут из них топ-1000 и топ-100 лучших проектов, которые будут презентованы руководству страны.

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Помимо этого, крымчане подали 80 заявок на конкурс растущих отечественных брендов «Знай наших». Среди них: сыроварня «Чудная Лаванда», которая первая стала добавлять цветы лаванды в сыр и сделала это визитной карточкой полуострова; мастерская шоколада и конфет без сахара с экстрактами целебных крымских трав «Фитаци»; производство косметики «Крымская Натуральная Коллекция», которое развивается уже более 14 лет.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится ежегодно в соответствии с Указом Президента Российской Федерации и нацелен на поддержку общественно значимых инициатив и проектов граждан. Организаторы – Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Фото и материалы: пресс-служба министерства экономического развития РК.

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