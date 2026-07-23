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Крымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобили
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымчане получат выплаты за автомобили, которые были уничтожены при атаках ВСУ

Опубликовал: news-parser в Актуально 13:02 23.07.2026

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об установлении денежной выплаты водителям, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате ударов ВСУ по территории Крыма. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства региона.

Постановляю установить единовременную денежную выплату гражданам, автотранспортные средства которых повреждены или утрачены в результате агрессии Украины на территории Республики Крым, – говорится в тексте указа.

Отмечается, что сумма выплаты зависит от размера причиненного ущерба. В частности, при повреждении машины водитель может рассчитывать на сумму до 500 тысяч рублей, но не более рыночной стоимости авто на дату его повреждения. Если машины была уничтожена полностью, размер выплаты составит до 2 миллионов рублей.

Установить, что единовременная денежная выплата является мерой социальной поддержки и предоставляется однократно, – говорится в тексте документа.

Уточняется, что действие указа распространяется на правоотношения, возникшие с 26 июня 2026 года. При этом указ будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Совет министров Республики Крым уже утвердил порядок предоставления выплаты при повреждении или утрате авто из-за атак ВСУ. Согласно постановлению, главным администратором доходов является Министерство транспорта Крыма, распорядителем средств – Министерство труда и соцзащиты региона. Предоставлять выплату крымским водителям авто будет ГКУ РК «Центр социальных выплат».

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Выплата осуществляется один раз и на одну машину. Если у владельца есть другие авто, выплата предоставляется только за одно транспортное средство. При этом, если есть КАСКО, то выплата не предоставляется.

Заявление на выплату крымские водители могут подать в Минтранс РК через органы местного самоуправления. К заявлению нужно приложить копии паспорта, документов на авто, постановления о признании повреждения или утраты машины, реквизиты банковского счета.

Отказать в выплате могут, если владелец авто предоставил недостоверные сведения, собрал не все документы или ранее уже получил такую выплату.
Ранее сообщалось, что жители республики, пострадавшие в результате ЧС в Крыму, режим которой был введен 26 июня указом главы Республики Крым, могут получить единовременную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Также стало известно, что Минфин России выделит Крыму дополнительно пять миллиардов рублей на выплату компенсаций жителям, которые оставались без электричества более двух суток.

источник: РИА Новости Крым

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