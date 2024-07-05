Крымчане помогает укреплять позиции бойцов ПВО полуострова

При поддержке властей и жителей Ореховского поселения Сакского района крымским бойцам ПВО погрузили строительную помощь для укрепления боевых позиций. Это уже 3 партия тяжёлых строительных плит и столбов для защитников крымского неба от села по срочному запросу в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

Дорогие крымчане, сделаем все, чтобы ваше небо было под надежной защитой. Спасибо за помощь, жители нашего полуострова могут спать спокойно. Обязательно вместе победим!, — отмечает крымский боец СВО.

В Народном фронте отмечают: наши герои продолжают уверенно отбиваться от регулярных атак врага. С учетом количества запусков по Крыму и вражеским желанием любой ценой ударить по позициям ПВО народная помощь сегодня на вес золота.

Наши бойцы настоящие герои, мы знаем, что они каждый день делают все возможное для защиты Крыма. Помочь ребятам. — наш долг, спасибо за столь быструю реакцию властям Ореховского сельского поселения. А еще помочь нашим защитникам неба может любой житель Крыма установив приложение «РАДАР.НФ» и помогая давать сигналы о беспилотниках и ЧП не в социальных сетях, помогая врагу, а напрямую в специальные службы, — подчёркивает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская. — Наши бойцы ПВО – красавчики! Наше небо под надежной защитой!

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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