По просьбе крымского спецназа вместе десятками «камикадзе» Народный фронт передал бойцам в зону СВО и дорогостоящий квадрокоптер с тепловизором для разведки в любое время дня и при любых погодных условиях. Закупить необходимую технику помогли неравнодушные жители Крыма.

Кроме разведки техника используется для корректировки огня артиллерии и сброса снарядов на противников. Прошивка, установка системы сброса и снаряда от наших бойцов – дрон вылетает на боевые позиции врага.

Такие птички в руках наших крымских ребят – лучшая реклама «Волги».

Не успеешь вызвать «Волгу» и сдаться в плен, будешь беспощадно уничтожен. Укровоины – успейте вызвать частоту 149.200 пока дрона нет на горизонте, потом будет поздно! Наши крымские бойцы настоящие мастера в работе с дронами. Спасибо всем жителям полуострова, которые вносят свой вклад в нашу общую победу, — благодарят крымские бойцы.

Помощь квадрокоптерами – одна из самых нужных и важных в зоне СВО.

Стандартная система сброса, разработчиками предполагалась для переноса подарков – ну «подарки» мы и носим. Подсоединяется отдельным проводом, выведенным на луч, срабатывает от зажигания подсветки. Достаточно простой, но очень эффективный способ, — делится крымский боец с позывным «Ной».

источник: пресс-служба КФУ