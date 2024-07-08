Крымчане помогают бойцам на фронте тушить пожары

«5 минут назад был пожар, огромная площадь возгорания, как-то своими силами потушили», — делится боец с позывным «Мурманск».

Пожары – это сейчас серьезная проблема на боевых позициях ребят и мирных территориях. Горит трава, горят деревья, огонь перекидывается на блиндажи и позиции. Враг целенаправленно пытается устроить пожары, не жалея мирных людей, не думая про экологический ущерб, — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму.

По срочному запросу бойцов Народный фронт Мурманской области и Крыма закупили огнетушители и экстренно привезли прямо на позиции бойцов на Херсонском направлении. Привезли как раз во время очередного пожара, который ребята тушат своими силами и чем было под рукой.

Спасибо огромное, огнетушители – это то, что нужно прямо сейчас!, — с благодарностью обращаются бойцы к крымчанам и жителям Мурманской области.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 8