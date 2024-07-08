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чане помогают бойцам на фронте тушить пожары

Крымчане помогают бойцам на фронте тушить пожары

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:09 08.07.2024

«5 минут назад был пожар, огромная площадь возгорания, как-то своими силами потушили», — делится боец с позывным «Мурманск».

Пожары – это сейчас серьезная проблема на боевых позициях ребят и мирных территориях. Горит трава, горят деревья, огонь перекидывается на блиндажи и позиции. Враг целенаправленно пытается устроить пожары, не жалея мирных людей, не думая про экологический ущерб, — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму. 

Крымчане помогают бойцам на фронте тушить пожары Крымчане помогают бойцам на фронте тушить пожары

По срочному запросу бойцов Народный фронт Мурманской области и Крыма закупили огнетушители и экстренно привезли прямо на позиции бойцов на Херсонском направлении. Привезли как раз во время очередного пожара, который ребята тушат своими силами и чем было под рукой.

Спасибо огромное, огнетушители – это то, что нужно прямо сейчас!, — с благодарностью обращаются бойцы к крымчанам и жителям Мурманской области.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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