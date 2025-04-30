Крымчане помогают бойцам на Херсонском направлении в борьбе с диверсионными группами

Помимо помощи в регулярной передаче кулибинских деталей для сбросов и средств для обустройства позиций жителе Крыма поддерживают передовые группы необходимой техникой. Народный фронт доставил ребятам спецтепловизор для борьбы с вражескими ДРГ, которые стали основной ударной силой ВСУ на их участках.

В текущей фронтовой ситуации враг использует тактику заброски малых диверсионных групп, массовых наступлений нет, атаки по 3-5 человека, но на постоянно основе. Мы все это выявляем, пресекаем, наказываем, все бойцы находятся в полной боевой готовности 24/7. Наблюдение ведется непрерывно, круглосуточно, в любую погоду, чем раньше вражеская группа выявляется, тем выше шанс успеха. Ваша помощь позволяет сделать это еще эффективнее, — отмечает боец с позывным «Карс».

По запросу бойцов представители Народного фронта вместе с крымскими коллективами предприятий и неравнодушными людьми приобрели дорогостоящий «тепляк» с особым набором функций. Все тесты прошли успешно. Кроме того, продолжается народная кулибинская поддержка ребят из Крыма.

Активность боевых действий не уменьшается, враг все также пытается закидывать диверсионные группы, атаковать дронами. Поэтому продолжается и наша гуманитарная миссия как по широкомасштабной передаче кулибинских средств, так и закупке нужной техники. Спасибо жителям Крыма, благодаря которым эта помощь остается возможной, — говорит руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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