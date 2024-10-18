Крымчане помогают бойцам развивать фронтовые мастерские для изготовления деталей для снарядов

Крымские бойцы сами организовывают 3-д мастерские по изготовлению деталей для сбросов в зону СВО. Неравнодушные крымчане передали бойцам 3-д принтер для увеличения мощностей военного народного производства.

Наши бойцы с зоны СВО как никто другой понимают важность кулибинского производства и его эффективности в боевых действиях. Ребята благодарят неравнодушных крымчан за разработки и сами организовывают мастерские по изготовлению деталей для сбросов, чтобы ещё больше помочь своим боевым товарищам на передовой, — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму.

Кроме накольников и хвостовиком бойцы изготавливают «заряжайки» патронов для оружия и кейсы для снарядов.

Сегодня Народный фронт передал ребятам 3-д принтер, чтобы ещё больше увеличить мощности производства.

У нас в Крыму много неравнодушных людей, которые создают народные мастерские прямо на дому. Ребята очень высоко ценят такую помощь и сами присоединяются к этой работе, пока такая возможность есть исходя из их боевой нагрузки. Конечно, будем помогать нашим крымским боевым героям-кулибиным и дальше, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 12