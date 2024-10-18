Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчане помогают бойцам развивать фронтовые мастерские для изготовления деталей для снарядов
актуально в республике
Крымчане помогают бойцам развивать фронтовые мастерские для изготовления деталей для снарядов
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Крымчане помогают бойцам развивать фронтовые мастерские для изготовления деталей для снарядов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:42 18.10.2024

Крымские бойцы сами организовывают 3-д мастерские по изготовлению деталей для сбросов в зону СВО. Неравнодушные крымчане передали бойцам 3-д принтер для увеличения мощностей военного народного производства.

Наши бойцы с зоны СВО как никто другой понимают важность кулибинского производства и его эффективности в боевых действиях. Ребята благодарят неравнодушных крымчан за разработки и сами организовывают мастерские по изготовлению деталей для сбросов, чтобы ещё больше помочь своим боевым товарищам на передовой, — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму. 

Кроме накольников и хвостовиком бойцы изготавливают «заряжайки» патронов для оружия и кейсы для снарядов.

Узнайте больше:  Пользователями приложения «Госуслуги. Дом» стали более 30 тысяч крымчан

Сегодня Народный фронт передал ребятам 3-д принтер, чтобы ещё больше увеличить мощности производства.

У нас в Крыму много неравнодушных людей, которые создают народные мастерские прямо на дому. Ребята очень высоко ценят такую помощь и сами присоединяются к этой работе, пока такая возможность есть исходя из их боевой нагрузки. Конечно, будем помогать нашим крымским боевым героям-кулибиным и дальше, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Донбасс

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Крым и Донбасс

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.