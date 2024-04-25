Крымчане помогают бойцам вести в ночное время огневой бой

Партию глушителей и пламегасителей Народный фронт передал бойцам спецназа в зоне СВО. Оборудование нужно бойцам для эффективного ведения боев в ночное время.

Штатная комплектация автомата эффективна для дневных боёв – а вот ночью вспышка от выстрелов выдает позиции огневой группы. Спасибо мастерам, которые разрабатывают такие изделия. По сути, они гасят вспышку во время выстрелов. Это прямой вклад в успешное выполнение ночных боевых задач и нашу Победу!, – делится крымский боец с позывным «Ной».

Боевые тесты оборудования прошли успешно. Уже сегодня оно используется во время выполнения задач в ночное время. Партию удалось собрать благодаря помощи компании охранных предприятий «Таврида-Щит».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму