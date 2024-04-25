Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчане помогают бойцам вести в ночное время огневой бой
актуально в республике
чане помогают бойцам вести в ночное время огневой бой

Крымчане помогают бойцам вести в ночное время огневой бой

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:46 25.04.2024

Партию глушителей и пламегасителей Народный фронт передал бойцам спецназа в зоне СВО. Оборудование нужно бойцам для эффективного ведения боев в ночное время.

Штатная комплектация автомата эффективна для дневных боёв – а вот ночью вспышка от выстрелов выдает позиции огневой группы. Спасибо мастерам, которые разрабатывают такие изделия. По сути, они гасят вспышку во время выстрелов. Это прямой вклад в успешное выполнение ночных боевых задач и нашу Победу!, – делится крымский боец с позывным «Ной».

Крымчане помогают бойцам вести в ночное время огневой бой

Боевые тесты оборудования прошли успешно. Уже сегодня оно используется во время выполнения задач в ночное время. Партию удалось собрать благодаря помощи компании охранных предприятий «Таврида-Щит».

Узнайте больше:  Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств ДТП в Керчи, в котором пострадал ребенок

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Донбасс

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Донбасс
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.