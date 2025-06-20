Крымчане помогают бойцам войск ПВО в обустройстве позиций

Народный фронт передал бойцам партию строительной помощи для обустройства позиций, которую помогли закупить неравнодушные крымчане.

Ребятам приходится постоянно менять места расположения, чтобы не дать себя определить врагу и успешно защищать наш Крым! Наши герои от всей души благодарят крымчан за поддержку и сделают всё для мирного неба, безопасности жителей и гостей полуострова, — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму.

Мы ПВО, с нами небо Крыма на замке! Очень приятно, что все люди с нами, идут нога в ногу и всегда готовы помочь. Мы постоянно в движение, это жизнь для нас и быстрое обустройство залог успешного выполнения задач, — поделился наш боец с позывным «Холод».