Крымчане помогают морякам защищать полуостров от атак украинцев с моря

Народный фронт передал партию тепловизоров и монокуляров для крымских моряков, защищающих берег полуострова и Крымский мост. Партия помощи нужна для усиления защиты полуострова от угрозы безэкипажных катеров.

Среди главных угроз от врага с моря — безэкипажные катера, которые активно используют украинские спецслужбы и которым мастерски противостоят крымские спецы. Наши моряки делают всё для защиты побережья, крымского моста и всего полуострова. А крымчане делают всё, для помощи нашим героям. В этот раз — партия тепловизоров и монокуляров для экипажей кораблей в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы».

Эта помощь важна для выполнения наших задач, для повышения эффективности и безопаности. Ни много ни мало – она может спасти жизни наших моряков во время отражения очередной атаки, — отмечает крымский моряк с позывным «Керчь».

Впереди — новые проекты народной поддержки защитников крымского берега!

Наши моряки защищают Керчь и весь Крым от вражеских атак, они настоящие герои, которым мы с радостью помогаем. Эту помощь нам удалось закупить благодаря жителям всей страны, спасибо большое всем, кто помогает нашим бойцам. А жители полуострова могут помочь нашим защитникам сообщая об увиденных угрозах в приложении «Радар.НФ», — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму