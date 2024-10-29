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Крымчане помогают обустроить позиции бойцам войск ПВО

Крымчане помогают обустроить позиции бойцам войск ПВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:20 29.10.2024

Уже вторая партия ортопедических матрасов от МДЦ «Артек» и Народного фронта на позициях наших крымских бойцов войск ПВО дарят надежный отдых после напряженных фронтовых будней и отражений вражеских атак по полуострову. А общий счет крымских матрасов на фронте перевалил за 600!

Кроме матрасов крымчане поддерживают бойцов и тяжелой строительной помощью для дополнительной защиты позиций.

С нашими бойцами войск ПВО находимся на регулярной связи и всегда стараемся находить возможности помощи по заявкам ребят. Бойцы защищают наше небо, а мы делаем для них все возможное. Огромное спасибо всем крымчанам, которые откликаются на эти призывы и отдельная благодарность МДЦ «Артек» за системную помощь в обеспечении здорового и комфортного сна бойцов, — цитирует пресс-служба руководителя регионального исполкома Народного фронта в Крыму Аллу Вертинскую.

Благодаря ортопедическим матрасам из МДЦ «Артек» в рамках гуманитарной миссии Народного фронта здоровый сон обеспечен более чем у десяти подразделений вдоль всей линии фронта, а также у защитников Крыма. Просьбы помочь обустроить позиции для удобного сна продолжают поступать от крымских бойцов.

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Крымчане помогают обустроить позиции бойцам войск ПВО

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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