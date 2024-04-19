Крымчане помогают территориальной обороне полуострова

Народный фронт передал территориальной обороне от неравнодушных жителей Крыма палатки, одеяла, матрасы, окопные свечи и продукты – всё, что требуется для окопной жизни.

Территориальная оборона Крыма выполняет важную миссию по защите полуострова. Вопреки штормам и неблагоприятным погодным условиям они стоят на позициях и бдят днём и ночью. Возле моря особенно тяжело обустраивать позиции и оборонять, потому что это постоянные морские ветра и холод, поэтому там важно бойцу утепляться. Помощь помогли собрать пенсионеры, партнёры и неравнодушный народ Крыма. Каждый, принося небольшую, но значимую помощь, оберегает бойца и его здоровье у наших берегов, — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму.

Наши ребята защищают Крым по всему прибрежному периметру, находясь 24 часа в сутки в боевой готовности, чтобы враг не проник на полуостров.

Спасибо, это самое необходимое в окопной жизни бойцу. Мы защищали и будем защищать мирную жизнь крымчан. Знайте, что победа будет за нами, — обращается представитель территориальной обороны Крыма к жителям полуострова.

Жители Крыма благодарят ребят и будут помогать защищать Крым с моря и земли и дальше.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму