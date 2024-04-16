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чане помогают восстанавливать автомобили бойцов в зоне СВО после обстрелов

Крымчане помогают восстанавливать автомобили бойцов в зоне СВО после обстрелов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:55 16.04.2024

Жители Крыма передали срочную партию инструментов и техники для ремонта автомобилей в зоне СВО. Срочную помощь доставили на позиции крымских бойцов в Херсонской области в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы».

Срочная боевая миссия, вражеский минометный обстрел, сломанный стартер, ночь в заброшенных блиндажах. Суровые боевые будни крымских бойцов на передовой Херсонского направления. Самим выбраться из-под обстрела, починить авто и успешно выполнить боевую задачу – повседневность.

Забрали людей, приехали на точку, выполнили задачу. Начался минометный обстрел, мы обратно в машину, а у нас заклинил стартер. Пришлось прятаться в блиндажи ближайшие, там ждать всю ночь. Машину осколками зацепило, но не сильно, починить и снова будет в работе. Спасибо большое, что так быстро привезли все необходимое для ремонта на такие случаи, — делятся крымские бойцы.

Крымчане помогают восстанавливать автомобили бойцов в зоне СВО после обстрелов Крымчане помогают восстанавливать автомобили бойцов в зоне СВО после обстрелов

По родным Крыму и Севастополю ребята очень скучают, передают большой привет и хотят поскорее вернуться с победой.

Знаем, что руки у вас золотые, сможете сами все починить, а все детали и инструменты мы привезли. Всегда готовы помочь, главное возвращайтесь живыми и с победой, — обратилась к бойцам руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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