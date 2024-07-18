Крымчане помогают восстанавливать пострадавшие после обстрелов авто бойцов

Жители полуострова помогают в восстановлении авто бойцов, пострадавших в ходе обстрелов и выполнения боевых задач. Крымчане закупают новые шины, детали и бесплатно проводят ремонт на СТО в рамках проекта «Народный фронт. Всё для Победы!».

Крымские бойцы разведки с Херсонского направления СВО обратились с просьбой в срочной поставке колес для автомобилей – нынешний автотранспорт пострадал в следствии выполнения боевых задач на самом передке и вражеских обстрелов, а резина оказалась полностью «убита». Предприниматель из Евпатории закупил партию шин в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

Поступила срочная заявка от разведывательного батальона о закупке резины для техники на передовой. Огромное спасибо предпринимателю из Евпатории, нашему партнеру проекта «Народный фронт. Всё для победы!», который буквально за один день закрыл потребность ребят в нескольких комплектах, — рассказала руководитель Народного Фронта в Крыму Алла Вертинская.

Поломки авто и просьбы с восстановлением машин – одно из самых частых обращений от крымских бойцов с фронта. Помимо непосредственной закупки деталей или даже новых машин, крымские мастера помогают своими руками «возвращать» автомобили к жизни, бесплатно выполняя ремонт на отдельных СТО. Не говоря уже о мастерах, самостоятельно «прокачивающие» авто для выполнения боевых задач – прямо сейчас народный мастер готовит такой спецтранспорт.

Огромное спасибо жителям Крыма за помощь в восстановлении наших машин. Наши ребята творят чудеса с восстановлением машин на фронте, но такая помощь в тылу порой просто незаменима. И отдельное спасибо от нашего подразделения за новые «тапочки» для спецтранспорта – это действительно срочная помощь, которая поможет в выполнении боевых задач, — отмечает крымский боец с позывным «Гром».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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