Крымчане помогают возрождать студотряды на новых территориях РФ

В этом году 120 студентов Запорожской области работали вожатыми, проводниками и работниками сервисного обслуживания на трудовых проектах в Республике Крым. Работа осуществлялась в рамках классических студенческих трудовых отрядов под руководством регионального штаба студотрядов Крыма.

По инициативе Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов в 2022 году началась работа по возрождению студотрядовского движения среди обучающихся вузов и колледжей в Запорожской области, а уже в апреле 2023 года была проведена учредительная конференция по созданию Запорожского регионального отделения РСО.

Вначале у команды штаба студотрядов Крыма были серьезные опасения: интересно ли будет запорожским студентам создавать свои студенческие трудовые отряды? Но первые же встречи показали неподдельную заинтересованность у студентов из Мелитополя и Бердянска попробовать себя в студотрядовском движении. Что немаловажно, инициативу поддержали и на уровне руководств образовательных организаций, и на уровне преподавателей, — рассказал Владимир Кайданский, руководитель Крымского регионального отделения РСО.

За два года через студотряды Запорожской области уже прошли более двухсот студентов, из которых 40 человек трудились в Республике Крым в 2023 году, а уже в 2024 году трудились 120 человек. Наиболее востребованы направления работы среди запорожских студентов – это работа вожатыми, проводниками пассажирских вагонов и работниками сферы гостеприимства и сервиса. Так, в этом году студенты из Мелитополя и Бердянска активно помогали в работе детского оздоровления в Крыму, работая в детских лагерях в рамках Межрегионального студенческого педагогического отряда «Евпатория», и по производственным показателям вошли в тройку лучших отрядов на трудовом проекте.

Помимо трудовой деятельности крымские и запорожские студотряды выстроили хорошее взаимодействие в трудовом добровольчестве. При непосредственном участии двух сторон проходят трудовые десанты как на территории Запорожской области, так и на территории Республики Крым. В феврале этого года крымчане выезжали для участия в работах по благоустройству и уборке в Мелитополе, Акимовке, Новоданиловке, Волчанском, Нововасильевке и Приазовском. А в марте и октябре уже студотряды Запорожской области приезжали в Крым для участия в трудовом десанте для уборки и благоустройства памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Работа по развитию студотрядов в Запорожской области продолжается. И на это ориентированы специализированные школы, фестивали и слеты, на которых под патронатом регионального штаба студотрядов Крыма осуществляется методическая подготовка запорожских студентов для участия в отрядном движении. Так, в конце сентября в Бердянске впервые прошёл Слёт студенческих отрядов новых территорий, собравший более 100 участников из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а 12 октября в Мелитополе в рамках Форума «Коммуникация» состоялась школа актива студенческих отрядов Запорожской области. На подобных мероприятиях студенты узнают не только историю студотрядовского движения и нормативную документацию для осуществления трудовой деятельности, а также учатся выстраивать отношения с работодателями и руководством образовательных организаций, организовывать и проводить мероприятия для бойцов РСО, проводить агитационную работу среди студентов, а также проходят подготовку по проектной деятельности для участия в грантовых конкурсах.

Крымчане как никто другие понимают, как сложно возрождать трудовое отрядное движение в регионе после длительного перерыва. Мы начинали в 2015 году и было довольно сложно сформировать представление и у студентов, и у работодателей, что мы не волонтеры, а трудовые коллективы. Но заинтересованность студентов, помощь со стороны наших коллег из других регионов, позволили нам довольно быстро войти в десятку лучших региональных отделений Российских студенческих отрядов. Сегодня уже мы можем делиться своим опытом как возрождать отрядное движение в регионе. И для нас очень приятно работать с мотивированными студентами Запорожской области, желающими трудом внести свой вклад в развитие нашей страны и своего региона, — отметила Екатерина Денесюк, сотрудник штаба студотрядов Крыма.

СПРАВКА. Российские студенческие отряды (РСО) – одна из крупнейших молодёжных организаций России, действующая в 83 регионах. Более трехсот тысяч молодых людей в рядах РСО осуществляли трудовую деятельность в этом году на ведущих трудовых объектах страны. Партнерами организации и основными работодателями выступают Росатом, Газпром, РЖД, Гранд Сервис Экспресс, МДМЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ведущие отельные и гостиничные комплексы, сельскохозяйственные предприятия и многие другие.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» и Министерством молодежной политики Запорожской области

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