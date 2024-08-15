Крымчане помогают защищать позиции бойцов войск ПВО полуострова

При поддержке властей Охотниковского поселения Сакского района бойцам войск ПВО в Крыму передали специальную строительную помощь для укрепления боевых позиций. Это уже 5 партия тяжёлых строительных плит для защитников крымского неба за последние месяцы по срочному запросу в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

Дорогие крымчане и севастопольцы. Спасибо за помощь, каждый день делаем все возможное для защиты нашего полуострова, — цитирует пресс-служба Народного фронта в Крыму бойца войск ПВО в Крыму с позывным «Техник».

С учетом постоянных запусков по Крыму и вражеским желанием любой ценой ударить по позициям ПВО народная помощь в укрепление позиций помогает ребятам.

Помощь крымским бойцам на фронте не прекращается не на день, но мы всегда ищем возможность помочь и защитникам Крыма. Поддержка ПВО — это нереально важно, особенно сейчас, спасибо Охотниковскому поселению. А еще помочь нашим защитникам неба может любой житель Крыма установив приложение «РАДАР.НФ» и помогая давать сигналы о беспилотниках и ЧП не в социальных сетях напрямую в специальные службы, — гооворит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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