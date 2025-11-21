Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчане помогают защитникам крымского неба готовиться к зиме
Новости Республики
Крымчане помогают защитникам крымского неба готовиться к зиме

Крымчане помогают защитникам крымского неба готовиться к зиме

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:49 21.11.2025

Народный фронт вместе с жителями Крыма и сотрудниками МДЦ «Артек» передал для бойцов войск ПВО партию «зимней» помощи:  термобелье, одеяла, подушки, грелки, а еще строительные инструменты и сети. Ведь позиции — полевые и полностью продуваемые ветрами.

От всего Крыма говорим «Спасибо» и передаем эту помощь. Были и дрова, и строительные материалы раньше, будем помогать и в дальнейшем, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Крымчанам от защитников неба и их прекрасных собачек: спасибо и большой привет.

Узнайте больше:  В Симферополе завершают строительство кардиодиспансера им. Н.А. Семашко

Крымчане помогают защитникам крымского неба готовиться к зиме

Небо Крыма под надежной защитой. За помощь спасибо, очень приятно и нужно, — отметил боец с позывным «Вожак».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.