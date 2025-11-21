Крымчане помогают защитникам крымского неба готовиться к зиме

Народный фронт вместе с жителями Крыма и сотрудниками МДЦ «Артек» передал для бойцов войск ПВО партию «зимней» помощи: термобелье, одеяла, подушки, грелки, а еще строительные инструменты и сети. Ведь позиции — полевые и полностью продуваемые ветрами.

От всего Крыма говорим «Спасибо» и передаем эту помощь. Были и дрова, и строительные материалы раньше, будем помогать и в дальнейшем, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Крымчанам от защитников неба и их прекрасных собачек: спасибо и большой привет.

Небо Крыма под надежной защитой. За помощь спасибо, очень приятно и нужно, — отметил боец с позывным «Вожак».

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Просмотры: 13