Крымчане помогают защитникам крымского неба готовиться к зиме

Народный фронт вместе с жителями Крыма и сотрудниками МДЦ «Артек» передал для бойцов войск ПВО партию «зимней» помощи: термобелье, одеяла, подушки, грелки, а еще строительные инструменты и сети. Ведь позиции — полевые и полностью продуваемые ветрами.
От всего Крыма говорим «Спасибо» и передаем эту помощь. Были и дрова, и строительные материалы раньше, будем помогать и в дальнейшем, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.
Крымчанам от защитников неба и их прекрасных собачек: спасибо и большой привет.
Небо Крыма под надежной защитой. За помощь спасибо, очень приятно и нужно, — отметил боец с позывным «Вожак».
источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму