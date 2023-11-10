Крымчане помогли срочной строительной помощью для обустройства новых позиций крымских бойцов на Днепре

КАМАЗ строительных материалов и партия гуманитарной помощи отправились крымским бойцам из 810 бригады в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!». Строительная помощь нужна для строительства новых позиций.

Крымские бойцы из 810 бригады осваиваются на новых позициях, в этот раз их подразделение заняло место прямо под Днепром. Ребята обратились с просьбой помочь строительными материалами — для строительства блиндажей и окопов.

Сейчас копают ребята, будем обустраивать, обшивать лесом, чтобы было где жить. Стройпомощь нам сейчас буквально важнее всего. Большое спасибо жителям Крыма за поддержку и теплоту, мы вас защитим, победа будет за нами!, — делится крымский боец с позывным «Ким».

Жители полуострова и партнеры проекта «Народный фронт. Всё для победы» помогли собрать КАМАЗ стройматериалов. Кроме того, ребятам передали партию сока от коллектива международного детского центра Артек.

Мы уже неоднократно помогали этим ребятам и когда услышали о необходимости срочной помощи, тем более с учетом позиций на самом передке, сразу начали сбор. Необходимый объем удалось закупить благодаря поддержке неравнодушных крымчан и нашему региональному сбору. А ребятам удачи, берегите себя, мы вас ждем, — говорит руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму