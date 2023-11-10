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чане помогли срочной строительной помощью для обустройства новых позиций крымских бойцов на Днепре

Крымчане помогли срочной строительной помощью для обустройства новых позиций крымских бойцов на Днепре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:30 10.11.2023

КАМАЗ строительных материалов и партия гуманитарной помощи отправились крымским бойцам из 810 бригады в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!». Строительная помощь нужна для строительства новых позиций.

Крымские бойцы из 810 бригады осваиваются на новых позициях, в этот раз их подразделение заняло место прямо под Днепром. Ребята обратились с просьбой помочь строительными материалами — для строительства блиндажей и окопов.

Сейчас копают ребята, будем обустраивать, обшивать лесом, чтобы было где жить. Стройпомощь нам сейчас буквально важнее всего. Большое спасибо жителям Крыма за поддержку и теплоту, мы вас защитим, победа будет за нами!, — делится крымский боец с позывным «Ким».

Крымчане помогли срочной строительной помощью для обустройства новых позиций крымских бойцов на Днепре Крымчане помогли срочной строительной помощью для обустройства новых позиций крымских бойцов на Днепре Крымчане помогли срочной строительной помощью для обустройства новых позиций крымских бойцов на Днепре Крымчане помогли срочной строительной помощью для обустройства новых позиций крымских бойцов на Днепре

Жители полуострова и партнеры проекта «Народный фронт. Всё для победы» помогли собрать КАМАЗ стройматериалов. Кроме того, ребятам передали партию сока от коллектива международного детского центра Артек.

Мы уже неоднократно помогали этим ребятам и когда услышали о необходимости срочной помощи, тем более с учетом позиций на самом передке, сразу начали сбор. Необходимый объем удалось закупить благодаря поддержке неравнодушных крымчан и нашему региональному сбору. А ребятам удачи, берегите себя, мы вас ждем, — говорит руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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