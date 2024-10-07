Крымчане помогли защитить еще одно подразделение штурмовиков от дронов на Херсонском направлении

Жители полуострова в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!» доставили средства радиоэлектронной борьбы, медикаменты, камеры ночного видения и блиндажные свечи бойцам на передовых позиции Херсонского направления СВО. Бойцы поблагодарили жителей полуострова за помощь и народную разработку средств защиты от дронов.

Штурмовик с позывным «Друг» поделился, что недавно был награжден медалью за спасение бойцов после вражеской атаки дронами прямо по блиндажам.

Мы были на боевом задании, в одном из укреплений находились наши парни. Они несли дежурный пост, на самой передовой, когда к ним ночью залетели вражеские дроны. Была серия сбросов, с 3 попытки им пробило укрепление. Так, вышло, что я самый маленький в нашей группе и только я смог пролезть к нашим ребятам туда. Пока полз к ребятам, наши парни бегали и просто оружием отстреливались от дронов, чтобы отвлечь от раненных. А я тем временем оказывал помощь, слава богу все выжили, у одного парня оказалось больше 150 осколков в теле, у другого больше 30! Я бинтовал, делал уколы, использовал все аптечки. Но главное парней вытащили, а потом их забрала эвакуация. За это наградили медалью, — поделился «Друг».

Бойцы от всей души поблагодарили за технические средства и медикаменты.

Когда ползешь к раненым бойцам, а рядом твои товарищи, рискуя жизнью, отвлекают вражеские дроны, как никогда понимаешь ценность средств радиоэлектронной борьбы. То, что их разрабатывают простые мастера, для которых главное помочь нам, реально становится тепло на душе. Спасибо большое крымчанам!, — от всего подразделения поблагодарил боец.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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