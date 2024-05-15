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чане помогли защитить весь автопарк инженерно-саперной роты от дронов
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Крымчане помогли защитить весь автопарк инженерно-саперной роты от дронов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:11 15.05.2024

Бойцы инженерно-саперной роты на Херсонском направлении СВО оборудовали весь автопарк защитой от дронов. Необходимые для этого материалы передали жители Крыма в рамках проекта «Народный фронт. Всё для победы!».

Ребята закончили паять антидроновые экраны и уже установили их на все автомобили подразделения. Такая «клетка» десятикратно повышает шансы личного состава выжить при вражеской атаке с «камикадзе».

Благодаря вашей своевременной помощи мы защитили все наши авто. С вашей поддержкой мы будем сильнее. Победа будет за нами. Спасибо Крым, — обратились бойцы.

Жители полуострова передали необходимые трубы и сетку, из которых прямо на позициях и собирается такая защита военными «кулибиными». Накрыты все машины для подвоза групп и эвакуации раненных.

Защита от дронов – одна из главных просьб наших ребят с фронта. Мы стараемся помогать как в оборудовании авто, так и в закупке средств радиоэлектронной борьбы, которые не дают подлететь вражеской технике, — говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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