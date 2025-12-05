Прямо сейчас:
Крымчане попадаются на схему мошенников «Ваш родственник попал в ДТП». Сколько стоит «вера» людям?

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:22 05.12.2025

Так, за минувшие сутки в полицию Севастополя обратились четверо пенсионерок в возрасте от 83 до 86 лет, которым позвонили на стационарные и мобильные телефоны аферисты и под предлогом непривлечения родственников к уголовной ответственности за якобы совершённые дорожно-транспортные происшествия убедили передать от 340 тысяч рублей до 1,1 миллиона рублей подконтрольным курьерам. Общая сумма причинённого материального ущерба составила более 2,2 млн. рублей.

В настоящее время сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю установлены два пособника дистанционных мошенников, причастных к совершённым преступлениям. Ими оказались 21-летний безработный и 17-летний студент местного университета.

Узнайте больше:  В Севастополе мужчина "под парами" решил пошалить - исцарапал авто соседей стамеской

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Уважаемые севастопольцы! Дистанционные мошенники, в том числе находящиеся на территории Украины, используют любые возможности, чтобы похитить деньги ваших пожилых родственников. Предупредите их об этой схеме, расскажите, что в таких случаях нужно сразу класть трубку без разговоров!

источник: пресс-служба УМВД России по г.Севастополю

