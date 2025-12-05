Крымчане попадаются на схему мошенников «Ваш родственник попал в ДТП». Сколько стоит «вера» людям?

В настоящее время сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю установлены два пособника дистанционных мошенников, причастных к совершённым преступлениям. Ими оказались 21-летний безработный и 17-летний студент местного университета.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Уважаемые севастопольцы! Дистанционные мошенники, в том числе находящиеся на территории Украины, используют любые возможности, чтобы похитить деньги ваших пожилых родственников. Предупредите их об этой схеме, расскажите, что в таких случаях нужно сразу класть трубку без разговоров!
источник: пресс-служба УМВД России по г.Севастополю
