Крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную выплату

Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, режим которой был введен 26 июня указом Главы Республики Крым, могут получить единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей на человека. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.
Условие выплаты: нарушение жизнедеятельности в результате отсутствия в течение более 48 часов непрерывно электроснабжения или водоснабжения (если не было подвоза воды). Важным условием является факт проживания гражданина в жилом помещении во время ЧС. Выплата производится однократно.
Нарушение условий жизнедеятельности подтверждается комиссиями администраций муниципальных образований по результатам выхода по адресу проживания заявителя, с учетом сведений РЭС или водоканала.
Выплата осуществляется в заявительном порядке. Заявления принимают в органах труда и социальной защиты населения, а также в администрациях городов и сел. Подать заявление может каждый член семьи отдельно, в отношении несовершеннолетних детей — один из родителей (иных законных представителей). Также необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении и реквизиты банковского счета, — отметила Елена Романовская.
источник: пресс-служба Правительства РК
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