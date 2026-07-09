Крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную выплату

Условие выплаты: нарушение жизнедеятельности в результате отсутствия в течение более 48 часов непрерывно электроснабжения или водоснабжения (если не было подвоза воды). Важным условием является факт проживания гражданина в жилом помещении во время ЧС. Выплата производится однократно.

Нарушение условий жизнедеятельности подтверждается комиссиями администраций муниципальных образований по результатам выхода по адресу проживания заявителя, с учетом сведений РЭС или водоканала.

Выплата осуществляется в заявительном порядке. Заявления принимают в органах труда и социальной защиты населения, а также в администрациях городов и сел. Подать заявление может каждый член семьи отдельно, в отношении несовершеннолетних детей — один из родителей (иных законных представителей). Также необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении и реквизиты банковского счета, — отметила Елена Романовская.

источник: пресс-служба Правительства РК