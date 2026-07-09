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Крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную выплату
фото: пресс-служба Правительства РК

Крымчане, пострадавшие в результате ЧС, могут получить единовременную выплату

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:08 09.07.2026

Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, режим которой был введен 26 июня указом Главы Республики Крым, могут получить единовременную денежную выплату в размере 15 тысяч рублей на человека. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

Условие выплаты: нарушение жизнедеятельности в результате отсутствия в течение более 48 часов непрерывно электроснабжения или водоснабжения (если не было подвоза воды). Важным условием является факт проживания гражданина в жилом помещении во время ЧС. Выплата производится однократно.

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Нарушение условий жизнедеятельности подтверждается комиссиями администраций муниципальных образований по результатам выхода по адресу проживания заявителя, с учетом сведений РЭС или водоканала.

Выплата осуществляется в заявительном порядке. Заявления принимают в органах труда и социальной защиты населения, а также в администрациях городов и сел. Подать заявление может каждый член семьи отдельно, в отношении несовершеннолетних детей — один из родителей (иных законных представителей). Также необходимо предоставить паспорт, свидетельство о рождении и реквизиты банковского счета, — отметила Елена Романовская. 

источник: пресс-служба Правительства РК 

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