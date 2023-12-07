Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчане, пострадавшие во время ЧС в Крыму, могут подать заявление на соцпомощь самостоятельно
актуально в республике
чане, пострадавшие во время ЧС в у, могут подать заявление на соцпомощь самостоятельно

Крымчане, пострадавшие во время ЧС в Крыму, могут подать заявление на соцпомощь самостоятельно

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:58 07.12.2023

По информации Премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка, граждане, пострадавшие во время ЧС в Крыму, могут подать заявление на соцпомощь самостоятельно. Указом Главы Республики Крым от 29 ноября 2023 года № 275-У «О природной чрезвычайной ситуации регионального характера» определены регионы, граждане которых, могут подать заявления на социальную помощь.

Гражданин может самостоятельно оформить заявление в личном кабинете на портале Госуслуги и без необходимости посещения какого-либо учреждения. Более того, на портале Госуслуги размещена вся информация об услугах, а также ответы на наиболее распространённые вопросы граждан.

Узнайте больше:  Дорогу в обход Симферополя достроят до 1 марта 2025 года

В МЧС Республики Крым напоминают, что номер «112» может быть использован для вызова следующих оперативных служб: пожарной охраны; полиции; скорой медицинской помощи; аварийной службы газовой сети; «Антитеррор». В период с 1 по 30 ноября 2023 года на единый номер экстренных вызовов «112» поступило 81219 вызовов.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ЧП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ЧП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.