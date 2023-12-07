Крымчане, пострадавшие во время ЧС в Крыму, могут подать заявление на соцпомощь самостоятельно

По информации Премьер-министра Крыма Юрия Гоцанюка, граждане, пострадавшие во время ЧС в Крыму, могут подать заявление на соцпомощь самостоятельно. Указом Главы Республики Крым от 29 ноября 2023 года № 275-У «О природной чрезвычайной ситуации регионального характера» определены регионы, граждане которых, могут подать заявления на социальную помощь.

Гражданин может самостоятельно оформить заявление в личном кабинете на портале Госуслуги и без необходимости посещения какого-либо учреждения. Более того, на портале Госуслуги размещена вся информация об услугах, а также ответы на наиболее распространённые вопросы граждан.

В МЧС Республики Крым напоминают, что номер «112» может быть использован для вызова следующих оперативных служб: пожарной охраны; полиции; скорой медицинской помощи; аварийной службы газовой сети; «Антитеррор». В период с 1 по 30 ноября 2023 года на единый номер экстренных вызовов «112» поступило 81219 вызовов.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым